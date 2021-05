Familientreffen in der Barrage – Er will seinen älteren Bruder ärgern Für Grégory Karlen sind die Entscheidungsspiele gegen Sion eine spezielle Angelegenheit. Der 26-Jährige trifft auf seinen Ausbildungsclub – und damit auch auf Bruder Gaëtan. Marco Spycher

Kehrt Grégory Karlen mit dem FC Thun zurück in die Super League? Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Grégory Karlen befindet sich in einer verzwickten Situation. Sein Herz schlägt für zwei Vereine: Einerseits für den FC Thun, den aktuellen Arbeitgeber, mit dem er in der Barrage den sofortigen Wiederaufstieg anstrebt, andererseits für den FC Sion, seinen Ausbildungsclub und Gegner in den Entscheidungsspielen.

Vergleichen wolle und könne er seine Beziehung zu den Vereinen nicht. «Beiden bin ich sehr dankbar», sagt er bloss, stellt jedoch ebenfalls klar: «Natürlich will ich mit Thun zurück in die Super League. Alles andere spielt momentan keine Rolle.»