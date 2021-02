Ridge Munsy – Schafft er nun, was ihm mit Thun nicht gelang? Während die Berner Oberländer in der Challenge League um den Aufstieg spielen, kämpft der 31-Jährige mit den Würzburger Kickers in der 2. deutschen Bundesliga um den Ligaerhalt. Marco Spycher

Eigentlich ein ruhiger Typ, beim Torjubel aber auch gerne mal impulsiv: Ridge Munsy. Foto: Getty Images

Es war ein Abgang mit Nebengeräuschen. Vor dem Saisonauftakt im September und damit mitten in der Transferphase verschickt der FC Thun eine Mitteilung. Der Absteiger verkündet, dass «tragende Säulen der 1. Mannschaft gemeinsam mit Thun in die neue Saison starten». Namentlich erwähnt wird unter anderem Ridge Munsy.

Einen Monat später erscheint erneut ein Communiqué des Clubs. Der Betreff: «Ridge Munsy wechselt in die 2. Bundesliga». Ausgerechnet der 31-Jährige, Publikumsliebling und Tormaschine, der den FC Thun als Captain wieder in die Super League hätte führen sollen, geht also doch – und dies nach drei Runden.