Kampf ums Regierungsstatthalteramt – Er will nicht den Sheriff spielen Vor vier Jahren unterlag er Christoph Lerch. Jetzt ist der GLP-Kandidat und Steuerexperte Claude Grosjean hingegen «sehr zuversichtlich». Lea Stuber

Als Regierungsstatthalter möchte Claude Grosjean (GLP) die Spielräume, die dieses Amt bietet, nutzen. Foto: Beat Mathys

Das Zentrum des Verwaltungskreises Bern-Mittelland liegt an Tramgleisen. Stadtauswärts bringt das 9er-Tram einen von hier, von der Haltestelle Schönegg, in zwei Minuten nach Wabern, stadteinwärts in sieben zum Bahnhof Bern. Von nirgendwo sonst ist es so weit bis zu den Aussengrenzen dieses Verwaltungskreises.

Mit grossen Lederschuh-Schritten geht Claude Grosjean, der einzige Mann unter den Kandidatinnen für die Nachfolge von Regierungsstatthalter Christoph Lerch (SP), voran, deutet rechts auf das Zieglerspital und links auf die Wohnblöcke. «Hier trifft Stadt», jetzt blickt er, der Fürsprecher, auf das Feld neben dem Weg, «auf Land.» Die Kuh auf der Wiese muht, der Misthaufen riecht.