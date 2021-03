Wildhege in der Region Thun – Er will mehr Rehkitze per Drohne retten Jäger Jürg Kaufmann will die Rettung von jungen Rehen aus der Luft in der Region ausbauen. Dazu hat er eigens einen Verein gegründet. Stefan Kammermann

Jürg Kaufmann, Büroplaner und Jäger, hat einen neuen Verein gegründet, um künftig in der Region Thun junge Rehe mittels Drohnen vor dem Mähtod zu bewahren. Foto: Stefan Kammermann

Der Bürofachplaner Jürg Kaufmann hat ein grosses Hobby. Der 43-jährige Familienvater geht auf die Pirsch. Mit Leib und Seele. «Die Jagd wurde mir quasi in die Wiege gelegt», sagt er. Sein Vater ging auf die Jagd, sein Grossvater war lange Jahre Wildhüter im Oberaargau. «Schon als Kind durfte ich oft mit auf die Jagd oder einfach mit in den Wald, um die Wildtiere zu beobachten», erzählt Kaufmann. Dabei kam schon im Kindesalter Begeisterung für die Natur auf.

Dem Jäger liegen deshalb auch besonders hegerische Massnahmen am Herzen. Als Hegechef im Jagd- und Wildschutzverein Thun und Umgebung organisiert er mit Jagdkollegen im linken Zulgtal den Schutz von Fauna und Flora mit dem Ziel, einen Beitrag zu leisten für den Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume der Wildtiere. Mit seinem neuesten Engagement für die Hege will er nun in der Region Thun die Rehkitzrettung aus der Luft fördern – mittels Drohen.