Gottfried Horaks Vision – Er will Lauter­brunnen zum Welt-Wasser­zentrum machen Ein pensionierter Werber hat grosse Pläne für sein Heimatdorf: Lauterbrunnen soll zum weltweites Kompetenzzentrum für Wasserfragen werden. Wer ist dieser Mann? Peter Jaeggi

Posieren vor dem prominentesten Lauterbrunner Wasserfall: Gottfried Horak und der Staubbach. Foto: Peter Jaeggi

Im Kopf von Gottfried Horak ist das World Water Center (WWC) schon gebaut. Er weiss, was am Eingang steht, nämlich Zeilen aus Goethes «Gesang der Geister über den Wassern», die der Dichter 1779 nach einem Abstecher zum Staubbachfall schrieb. Von oben gesehen gleicht das WWC einer riesigen Blüte. In der Mitte ein Kongresszentrum mit Symposien, kulturellen Anlässen, Kunst-Events. In den Blütenblättern wissenschaftliche Institute, Sitz lokaler, nationaler und internationaler Organisationen rund ums Wasser.

Das ist die Vision von Horak.