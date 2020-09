Unser Oberaargau auf Instagram – Er will Gefühle für immer festhalten Hobbyfotograf Kevin Wyss arbeitet gerne mit anderen Menschen zusammen: Sie sind sein liebstes Sujet vor der Kamera. Beatrice Beyeler

Kevin Wyss schätzt den kreativen Ausgleich zum technischen Büroalltag, den er hinter der Kamera findet. Foto: PD

In seiner Freizeit renne er eigentlich meistens mit seiner Kamera herum. Das sagt Kevin Wyss, Hobbyfotograf aus Melchnau. Zum ersten Mal mit dieser «faszinierenden Tätigkeit» sei er in seiner Ausbildung zum Mediamatiker in Berührung gekommen. Seither habe er sich in diesem Bereich nebenberuflich ständig weitergebildet. Einige seiner Bilder stellen wir nun diese Woche auf unserer Instagram-Seite «Unser Oberaargau» vor.