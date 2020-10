Wahlen in Ittigen – Er will für Kontinuität und neue Ideen sorgen Marco Rupp von der Bürgervereinigung Ittigen möchte Gemeindepräsident bleiben und angestossene Projekte weiterführen. Stephanie Jungo

Marco Rupp auf dem Dach der Gemeindeverwaltung: Er will für weitere vier Jahre Gemeindepräsident von Ittigen bleiben. Susanne Keller

Marco Rupp schlägt zwei Motive für ein Foto vor. «Das andere Foto können Sie für einen anderen Artikel brauchen.» Einen Schritt weiter denken, das müsse man als Gemeindepräsident. «Sonst schlagen wir einen Zickzackkurs ein.»

Seit 2015 ist er Gemeindepräsident von Ittigen – und er will es bleiben. Aufhören? Daran hat der 65-Jährige nie gedacht. «Ich bin fit. Ich mache meinen Job gerne.» An den Wahlen vom 8. November tritt er gegen Herausforderer René Hug (SP) an.

Rupp öffnet die Luke zum Dach der Gemeindeverwaltung. Darauf ist eine Fotovoltaikanlage. Er wählte diesen Ort für das Foto, weil der Gemeinde das Klima wichtig ist. Lange bevor das Thema virulent wurde, betont Rupp. Seit 20 Jahren hat sie das Klima-Zertifikat ISO 14001.