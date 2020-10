Wahlen in Ittigen – Er will die Politik aufmischen René Hug sitzt seit vier Jahren im Gemeinderat. Nun will er Gemeindepräsident werden und die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden fördern. Stephanie Jungo

SP-Gemeinderat René Hug fordert den amtierenden Gemeindepräsidenten Marco Rupp heraus. Hug auf der Schulanlage Altikofen am 12. Oktober 2020 in Ittigen. Foto: Nicole Philipp/Tamedia AG Nicole Philipp

René Hug läuft über die Tartanbahn neben dem Schulhaus Altikofen in Worblaufen. Ob er sich hinknien soll wie ein Sprinter, witzelt er. Hug steckt im Startblock für die Gemeindewahlen von Ittigen. Am 8. November will der SP-Politiker Gemeindepräsident werden.

«Ittigen steht gut da. Aber wir müssen für die Zukunft planen», sagt Hug. Er zeigt auf ein Gebäude neben der Rennbahn. «Das wird abgerissen und neu gebaut.» So wie viele andere Gemeinden muss auch Ittigen in den nächsten Jahren Millionen in den Schulraum investieren.

Hug sieht darin eine Chance, auf neue Bedürfnisse zu reagieren. Basisstufe. Tagesschule. Dereinst vielleicht Ganztagesschulen. «Das sind die Themen, die ich in den letzten Jahren an die Hand genommen habe», sagt Hug. Seit vier Jahren sitzt er im Gemeinderat, kümmert sich um Bildung und Kultur, Freizeit, Sport.