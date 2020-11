Berner Ideen (1) – Er will das Sauerteigbrot wieder gross machen Nur wenige Bäckereien im Kanton Bern verkaufen Sauerteigbrot. Warum eigentlich, fragte sich Bäcker Patrik Bohnenblust und startete eine Offensive. Marina Bolzli

Der Berner Patrik Bohnenblust in der Backstube seiner Bäckerei in der Berner Altstadt. Foto: Nicole Philipp

Es fängt mit einem Fehler an. Die Journalistin bestellt Kaffee. Der hat einen so starken Eigengeschmack, dass daneben alles andere verblasst. Aber Patrik Bohnenblust ist diplomatisch. «Ein stark gebackenes Sauerteigbrot würde allenfalls dazu passen.» Sowohl Kaffee wie auch Brot hätten einen säuerlichen Geschmack mit einer fruchtigen Note.

Bohnenblust muss es wissen. Er hat soeben als erst dritter Schweizer die Ausbildung zum Brotsommelier in Deutschland abgeschlossen. Nun sieht er sich als Botschafter für gutes Brot. Als einer, der dem Brot mehr Wertigkeit geben will. «Warum gibt es an einem Apéro zwölf verschiedene Käsesorten, aber nur ein kümmerliches Weissbrot?», fragt er rhetorisch.