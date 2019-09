Er will bleiben und muss gehen

Seine Einzimmerwohnung bezahlt er selbst. Und wenn Abdulatif Ibrahim Ende Monat den Briefkasten leert, dann fischt er keine Zahlungsbestätigung des Sozialamts raus, sondern einen Lohnabrechnung der Firma Mungo, in der er Dübel verpackt, fünf Tage die Woche. Abdulatif Ibrahim – das ist ein 21-jähriger Migrant aus Äthiopien, der den Staat nichts mehr kostet und der angekommen ist in Härkingen im Kanton ­Solothurn, dieser Gemeinde mit gut 1500 Einwohnern, die wegen ihres Autobahnkreuzes ein Stammgast in den Staumeldungen ist.