Gemeindepräsidium Steffisburg – Er will Bewährtes mit Neuem verknüpfen Er hat den steilsten politischen Aufstieg aller Kandidaten für das Gemeindepräsidium hinter sich: Konrad E. Moser sieht sich als Netzwerker. Marco Zysset

Konrad E. Moser (FDP) will Gemeindepräsident von Steffisburg werden. Foto: Marco Zysset

Als er seine Lehre machte, hiess der Beruf, den Konrad E. Moser erlernte, Detailhandelskaufmann und Schneider. Auf seinem Wahlflyer schreibt er «Konfektionär». So heisst das heute. «Die Zeiten ändern sich, und wir müssen in Bewegung bleiben», ist Moser überzeugt. Dass er selber beweglich bleibt, dafür sorgen auch seine beiden Teenagersöhne und seine Frau, die ihm den Rücken freihält für sein politisches Engagement, wie er im Gespräch betont. Überhaupt, so scheint es, ist die Kandidatur des FDP-Gemeinderats für das Gemeindepräsidium zu einem guten Teil auch ein Familienprojekt. So gestaltet etwa der ältere der beiden Söhne Papas Social-Media-Auftritt mit und gibt ihm Tipps in Sachen Werbung und Kommunikation.

