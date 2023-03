Neustart nach Drogensucht – Er will Abhängigen Hoffnung machen Aus der Drogensucht rauszukommen, ist eine riesige Herausforderung. Roger Jungo hat es geschafft – und will mit seiner Geschichte andere inspirieren. Stephanie Jungo Adrian Moser

Aus der Drogensucht zur eigenen Firma: Roger Jungo mit einem seiner Tische. Foto: Adrian Moser

Roger Jungo will kein Mitleid. 20 Jahre lang lebte er auf der Strasse, konsumierte Drogen, häufte Schulden an. Heute steht der 41-Jährige in seiner eigenen Werkstatt und sagt: «Ich will jenen helfen, die jetzt in der gleichen Situation sind, wie ich früher war.»