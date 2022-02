Emmanuel Macron und die Ukraine-Krise – Er weist Europa den Weg Frankreichs Präsident hat immer geglaubt, dass sein Land und Europa eine aktivere Rolle in der Weltpolitik spielen sollen. Jetzt will er es unter Beweis stellen – und reist nach Moskau und Kiew. Thomas Kirchner, Nadia Pantel aus Paris

Er zeigt, wo es langgehen soll: Emmanuel Macron bei einer Videokonferenz mit Wladimir Putin vor einer Woche. Michel Euler / AFP

Der Präsident reist allein, aber er nimmt die anderen mit. Das ist die Botschaft, die an diesem Wochenende vom Élysée-Palast verbreitet wurde. Emmanuel Macron wird am Montag zu seinem russischen Kollegen Wladimir Putin fliegen und am Dienstag dann zum ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Die Zeit davor nutzte der französische Präsident zu innereuropäischen Absprachen.