Thuner Bikepionier tritt kürzer – Er war seiner Zeit voraus Sam Hunziker hat früh die Chancen des Mountainbikesports gesehen. Gemeinden und Bergbahnen liessen ihn meist auflaufen. Entmutigt haben ihn die Rückschläge aber nicht. Roger Probst

Sam Hunziker schliesst seinen Veloladen Acefactory in Thun. Foto: Patric Spahni

«Diesen Kasten werde ich nicht vermissen.» Sam Hunziker (66) deutet leicht abschätzig auf den Computer in seiner Werkstatt. «Heute bekomme ich Anfragen auf Facebook und Instagram, früher nur per Mail. Und alle erwarten, dass ich sofort antworte.» Hunziker schüttelt ungläubig den Kopf und lacht. «Der Computer ist ein notwendiges Übel.» Aber er macht auch klar: Am wohlsten fühlt er sich mit dreckigen Händen, wenn er an Mountainbikes rumschrauben kann.