Claus Kleber hört auf – Er war Markenzeichen des ZDF, jetzt ist Schluss Claus Kleber richtete sich an den grossen Anchormen aus. Er wirkte so glaubhaft, wie es nur geht – auch wenn er manchmal einen Bock schoss. Abschied von einem Grossen des «Heute-Journals». Kurt Kister

Sein «Heute Journal» wird auch in der Schweiz von manchen gerne geschaut: Der abtretende Frontmann Claus Kleber. Foto: Michael Probst (AP/Keystone)

Lasst uns loben berühmte Männer, let us now praise famous men. Das ist der Titel eines Buchs des Schreibers James Agee und des Fotografen Walker Evans, das 1941 in den USA erschien und mit einer oft bedrückenden Poesie den Alltag dreier in Armut lebender Bauernfamilien in Alabama schilderte. Agee und Evans hatten knapp zwei Monate bei den Farmern gelebt, die als Pächter, als sharecropper, einen grossen Teil ihrer Erträge an Landbesitzer abgeben mussten. Es war ein Tatsachenbericht, aber auch eine Art nicht-fiktionaler Fotoroman über das erbärmliche Leben auf dem Land. Es war neuer Journalismus, Jahre bevor es den New Journalism von Truman Capote oder Tom Wolfe gab. Die Titelzeile stammt aus der Bibel, aus dem Buch Jesus Sirach, Kapitel 44: «Lasst uns loben berühmte Männer, unsere Väter von Anfang an.»