Der Videocoach des SC Bern – Er war in China, als Covid ausbrach – und in Russland, als Putins Krieg begann Max Markowitz coachte 2020 in Shenzhen ein Frauenteam und arbeitete 2022 in Mytischtschi, als die Ukraine überfallen wurde. Der Eishockeytrainer hat einiges zu erzählen. Kristian Kapp (Text) Christian Pfander (Fotos)

Nach China und Russland nun Bern: SCB-Videocoach Max Markowitz. Foto: Christian Pfander

Irgendwann nach zwei Stunden, in denen Max Markowitz aus seinem bewegten Leben im Eishockey erzählt und immer wieder einen weiteren Punkt gefunden hat, an dem die Story weitergeht, stellt er mit einem Lachen fest: «Vielleicht sollte ich ein Buch schreiben.» Erst 33 Jahre alt ist der US-Amerikaner, aber er hat als Coach schon so vieles fern seiner Heimat im Bundesstaat North Dakota erlebt.