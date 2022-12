Zum Gedenken an Peter Wyss – Er war eine kulturelle Institution in Thun Kürzlich verstarb der ehemalige Thuner Gemeinderat Peter Wyss in seinem Wohnort in Oberhofen. Der ehemalige Chefredaktor dieser Zeitung erinnert sich. René E. Gygax

Peter Wyss war 12 Jahre Gemeinderat und Kulturverantwortlicher in Thun. Nun ist er 83-jährig verstorben. Foto: PD

Wenn ich damals als Chefredaktor einen Nachruf auf eine Thuner Persönlichkeit in die Wege leiten musste, konnte ich oft auf Peter Wyss zählen. Der frühere Gemeinderat und Erziehungsberater Dr. phil. Peter Wyss hat zahlreiche wortgewaltige und einfühlsame Gedenktexte über verstorbene Lokalgrössen verfasst. Und jetzt sitze ich am Computer und versuche einen Nachruf auf genau diesen begnadeten Nachrufer zu schreiben. So ist das Leben.