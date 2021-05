Nachruf auf Franco Battiato – Er war ein Hohepriester der italienischen Musik Viele seiner Canzoni wurden Kult, er selbst war es auch. Nun ist Franco Battiato 76-jährig gestorben. Benedetto Vigne

Der sizilianische Cantautore Franco Battiato. Foto: Keystone

Bei einem seiner letzten Zürcher Auftritte, im Frühjahr 2013 im Kongresshaus – sah Franco Battiato nicht schon damals etwas mitgenommen und kränklich aus, er, der das Konzert auf einem Diwan sitzend absolvierte? Oder wirkte er nicht vielmehr, in seinem strengen Anzug, in seiner zierlichen Statur, wie ein asketischer Mönch, ein stiller Hohepriester der universellen Popmusik? In der Tat war der 1945 in der Nähe der sizilianischen Stadt Catania geborene Cantautore ein Künstler, der zeitlebens das Wesen der Transzendenz in seinem Werk auszudrücken versuchte, sowohl in der Musik wie auch im Wort.