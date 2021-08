Zum Tod von Charlie Watts – Er war die Rolling Stones Charlie Watts, Schlagzeuger der Rolling Stones, ist tot. Der Mann mit dem leichten Swing prägte die berühmteste Rockband der Welt weit mehr, als sein ruhiges Auftreten vermuten liess. Lukas Rüttimann

Der Gentleman-Drummer: Charlie Watts 2016. Foto: Keystone

Er war der Stille in der Band. Doch als die Nachricht vom Tod von Charlie Watts am Dienstag die Runde machte, wurde es laut in den sozialen Medien. Von einem «Held meiner Jugend» war in den Kommentaren zu lesen. Von einem «Gentleman», einer «Legende». Und immer wieder das: «Charlie hat mich an meinen Grossvater erinnert.»

Charles «Charlie» Watts war so etwas wie der nette Onkel in der berühmtesten Rockband der Welt. Zurückhaltend und würdevoll, war der Pferdeliebhaber nie so extravagant wie seine Bandkollegen. Während Bill Wyman, Brian Jones, Mick Jagger und Keith Richards Groupies nachjagten, blieb Watts seiner Jugend­liebe Shirley treu, die er 1964 heiratete.