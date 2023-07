Bruno Lezzi kannte Armee und Sicherheitspolitik von Grund auf und beeinflusste die Schweizer Sicherheitsdiskussionen jahrelang massgeblich. Foto: Barbara Keller

Der bekannte Militärexperte Bruno Lezzi ist Anfang vergangener Woche nach kurzer, schwerer Krankheit im alter von 78 Jahren verstorben. Lezzi war bis 2009 als Inlandredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung» während 25 Jahren landesweit eine massgebliche publizistische Instanz für Sicherheits- und Verteidigungsfragen.

In der Blütezeit der gedruckten Presse genoss der promovierte Historiker und Generalstabsoberst grosse Freiheiten. Er nutzte sie häufig für Auslandsreisen mit Fokus Sicherheitspolitik. Die Ansichten und Meinungen, namentlich von Nato-Offizieren, rapportierte Lezzi meistens wohlwollend kommentierend. Sie ermöglichten der Leserschaft eine Meinungsbildung über die Schützengräben der Schweizer Infanterie hinaus.

Vom Geheimdienst zur NZZ

Lezzi hatte den Weg zur NZZ via Armee gefunden. Der Militärhistoriker begann seine berufliche Laufbahn als wissenschaftlicher Beamter im Stab der Gruppe für Generalstabsdienste. Bis 1983 arbeitete er vollamtlich im Stab der Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr (UNA), wie der Nachrichtendienst des Bundes damals hiess. Dann wechselte er in die Zeitungsredaktion an der Zürcher Falkenstrasse.

Als Journalist nutzte er sein weitreichendes Netzwerk. Es umfasste neben zentralen Persönlichkeiten aus Armee und Politik insbesondere auch die damaligen Meinungsmacher im PR-Büro Farner. Die Firma galt lange als die wichtigste Lobbyorganisation in der Schweiz für Rüstungsprojekte, Armee- und Sicherheitsbelange.

Auch aus journalistischen Gründen suchte Lezzi stets die Nähe zu Entscheidern in Militär und Sicherheitspolitik.

Wie damals auch in Wirtschaft, Journalismus und Politik üblich, waren die Übergänge zwischen Lezzis militärischer und beruflicher Tätigkeit fliessend. Beeinflussung und Meinungsbildung erfolgten auf ziviler und gleichzeitig auf militärischer Ebene.

Auch aus journalistischen Gründen suchte Lezzi während seines Berufslebens stets die Nähe zu den Entscheidungsträgern in Militär und Sicherheitspolitik – und das bewusst auch im Ausland. Entsprechend gelang es dem belesenen Intellektuellen, über Jahre wichtigster publizistischer Vertreter sicherheitspolitischer Anliegen zu sein.



Die strategischen Misserfolge der westlichen Armeen unter Anführung der USA in Afghanistan und im Irak ernüchterten Lezzi in seiner letzten Lebensphase. Gleichzeitig hielt er an seiner Überzeugung fest, internationale Kooperationen seien dringend notwendig für eine glaubwürdige Schweizer Sicherheitspolitik. Das kam auch in Lezzis Autobiografie zum Ausdruck. «Von Feld zu Feld. Ein Leben zwischen Armee, Journalismus und Politik» ist erst diesen Frühling erschienen.

