Biografie über Christoph Martin Wieland – Er war der erste deutsche Schriftsteller Jan Philipp Reemtsma hat ein grosses Buch über den Mann geschrieben, der die deutsche Literatur mitbegründete. Und wie kaum ein Zweiter zur Schönheit des Deutschen beitrug. Thomas Steinfeld

Er übersetzte als Erster Shakespeare ins Deutsche: Christoph Martin Wieland. Ölgemälde von Gerhard von Kügelgen, 1808. Foto: Universitätsbibliothek Tartu

Folgt man, von Weimar ausgehend, dem Lauf der Ilm in Richtung Nordosten, gerät man nach einer Wanderung von gut zwei Stunden in ein Dorf namens Ossmannstedt. Viel zu sehen gibt es dort nicht, abgesehen von einer in Teilen spätgotischen Kirche und einem barocken, nunmehr frisch renovierten Gutshof mit einem kleinen Park. Der Dichter Christoph Martin Wieland hatte Hof und Land im Jahr 1797 gekauft, in der Hoffnung, dort zu einem «poetischen Landjunker» nach antikem Vorbild werden zu können.