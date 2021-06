Im Mai 2019 legte der «Spiegel» seinen Abschlussbericht zum Fall Relotius vor – eine Abrechnung mit umfassenden Fälschungen. Foto: Marcus Brandt (Keystone)

Nachdem ein Journalist, von dem wir doch die Wahrheit erwarten, die Öffentlichkeit über Jahre hinweg belogen hatte mit Reportagen, die bestenfalls zur Belletristik gehören; nachdem er damit seine Kolleginnen und Kollegen unter Erfolgsdruck gesetzt hatte, deren Recherchen niemals so packend aufgingen wie seine geschriebenen Spielfilme – danach erwartet man zwei Dinge von ihm: eine Entschuldigung und eine Erklärung.

Entschuldigt hat sich Claas Relotius bodentief, wie das kritische und ausführliche Interview in der Schweizer Zeitschrift «Reportagen» deutlich macht. Entschuldigungen soll man annehmen, wenn sie aufrichtig gemeint sind. Das aber hängt von der Erklärung ab.

Und da gibt es ein Problem. Denn die Erläuterungen des Einfallsreichen laufen darauf hinaus, dass er nicht bei Sinnen war. Also nicht verantwortlich, da nicht zurechnungsfähig. Claas Relotius spricht von psychotischen Episoden, die ihn schon früh ergriffen hätten, von manischen Zügen bei seiner Fälschungsarbeit. Der Täuscher liess sich von sich selbst täuschen.

Dass eine Person süchtig nach Aufmerksamkeit wird, lässt sich auch ohne psychiatrische Tiefenanalyse erklären.

Obwohl psychische Gesundheit und Krankheit als Kontinuum aufeinander bezogen bleiben, hat man Mühe, dieser Selbstdiagnose zu folgen. Auch Margrit Sprecher und Puntas Bernet, beide erfahrene Berufsleute, bleiben nach ihrem sorgfältigen Interview mit dem Täuscher letzten Endes skeptisch.

Dass eine Person süchtig nach Aufmerksamkeit wird, trunken vom Erfolg, der Beachtung, den vielen umgehängten Preisen, dass diese Geltungssucht mit immer neuen Betrügereien aufrechterhalten werden muss – das lässt sich auch ohne psychiatrische Tiefenanalyse erklären. Nämlich als Hochstapelei auf hohem Niveau. Mit jeder Bestätigung sinkt die Hemmschwelle und steigert sich der Wiederholungsdrang. Das mag auf psychische Defizite hindeuten; von einem Realitätsverlust kann keine Rede sein.

Denn ein Hochstapler weiss, was er tut, sonst könnte er es nicht. Oder andersherum gesagt: Wer von psychotischen oder manischen Zuständen durchzuckt wird, vermag seine Einfälle nicht zu inszenieren, weil er sie nicht mehr als solche erkennt. Dass sich ein Journalist in seine falschen Texte hineinsteigert, lässt sich nachvollziehen in einem Beruf, bei dem das Bedürfnis nach Originalität so hoch entwickelt ist wie der Druck der Konkurrenz. Nur schliesst ein solches Verhalten die Zurechnungsfähigkeit nicht aus.

Es spricht für die Branche, mit welcher Selbstkritik sie auf den Fall reagiert hat.

Die Empörung über die Lügen von Claas Relotius, die Desavouierung eines Berufsstands, die Blamage für die besten Zeitschriften und Zeitungen des deutschsprachigen Raums, die Blossstellung der vielen Preisverteiler sind ebenso berechtigt wie nachvollziehbar. Und es spricht für die Branche, mit welcher Selbstkritik sie auf den Fall reagiert hat. Und mit welchen Massnahmen sie verhindern möchte, dass sich ein solcher Fall wiederholt.

Nur ist damit noch nicht alles gesagt. Journalistinnen und Journalisten orientieren sich daran, was die Leserschaft verlangt. Die Presse wird oft für das Vorgehen gescholten, mit dem sie an ihre Berichterstattung herankommt. Aber der Kauf bestimmt das Vorgehen.

Und was seit einigen Jahren unter dem Schlagwort «Storytelling» als Dauerrezept gegen sinkende Auflagen angeboten wird, nämlich das multimediale Konkretisieren des Abstrakten, hat sich als eine Variante erwiesen, die Relotius schreibend zur Lüge pervertiert hat: Er erfand Geschichten als Dealer von Gefühlen.

Er brachte die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die Elend erzeugen, zum Verschwinden – durch Sentimentalität.

Aus der kalten Grausamkeit der Statistiken heraus konstruierte er das Schicksal von Menschen, die wir beschrieben haben wollten. Das Mädchen, das in den Ruinen singt; die Flüchtlinge, die an der mexikanischen Grenze leiden; der Junge, dessen Graffito den syrischen Vernichtungskrieg gegen die eigene Bevölkerung auslöste.

Das liess uns mitleiden, rüttelte uns auf, machte uns fassungslos. Und blieb gerade deshalb ohne Folgen. Weil es die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die solches Elend erzeugen, zum Verschwinden brachte durch Sentimentalität: das Gerührtsein über sich selbst.

