Pissarro im Kunstmuseum Basel – Er war der Aussenseiter unter den Impressionisten Camille Pissarro gilt als Genie. Eine grosse Basler Ausstellung stellt ihn nun als Netzwerker vor, der sich durch Bescheidenheit auszeichnete. Christoph Heim

Camille Pissarro: «Frau mit grünem Kopftuch» (1893). Foto: RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay)

Monet, Van Gogh, Cézanne und Pissarro gelten gemeinhin als die Genies des Impressionismus, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ihren neuartigen, oft im Freien entstandenen Bildern die Kunstwelt eroberten. Die neue Ausstellung im Kunstmuseum Basel räumt mit diesem Mythos auf. Sie geht ganz nah heran an den Menschen Camille Pissarro und entdeckt kein Genie, sondern einen Netzwerker par excellence, einen bescheidenen Künstler und Förderer seiner jungen Kollegen.

Die Schau lehrt ihre Besucher das Sehen, indem sie neben Pissarro immer wieder Bilder seiner Kollegen und Freunde zeigt, die auf den ersten Blick viel prächtiger wirken. Monet, Cézanne und Van Gogh oder Gauguin sind im Vergleich zu Pissarro in ihren Bildern oft glatter und glänzender. Sie hatten mit ihrer Kunst in der Regel auch mehr Erfolg als ihr älterer Kollege, der die Wahrheit der Kunst über alles stellte und nichts so sehr verabscheute, wie wenn ein Künstler sich an den Geschmack der Käufer anpasste.