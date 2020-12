Muri trauert – Er war 21 Jahre lang Gemeindepräsident So lange wie er war seit seinem Rücktritt 1995 niemand mehr Gemeindepräsident in Muri. Jetzt ist Hansrudolf Flückiger gestorben. Stephan Künzi

Hansrudolf Flückiger (SVP) war von 1974 bis 1995 als vollamtlicher Gemeindepräsident von Muri tätig. Foto: Archiv BZ

Ein Gemeindepräsident, der nicht dem Freisinn angehört? Zu Zeiten von Hansrudolf Flückiger war dies gelebter Alltag in Muri: Von 1974 bis 1995 stand der SVPler dem Gemeinderat in der FDP-Hochburg schlechthin vor, ganze 21 Jahre lang also, und dies im Vollamt.

Am Wochenende ist der Politiker, der vielen als markante Persönlichkeit wohl noch im Gedächtnis ist, im Alter von 90 Jahren gestorben. Das bestätigt auf Anfrage der aktuelle Gemeindepräsident Thomas Hanke (FDP), sein Nach-Nach-Nachfolger.

Die Gemeindeverwaltung war 21 Jahre lang der Arbeitsort von Hansrudolf Flückiger. Foto: Walter Pfäffli

Flückiger sei von manchen als «Polteri» wahrgenommen worden, hiess es in einer Würdigung zu seinem Rücktritt vor 25 Jahren. Im Grunde genommen sei er aber ein sehr sensibler Mensch gewesen. Anerkennend wird aufgezählt, wie viele Geschäfte in seine lange Ära fielen. Vor allem im Bau- und Planungsbereich habe er Spuren hinterlassen – genannt werden Projekte wie die Überbauung des Sternen-Areals in Muri, der Umbau des Bärtschihauses in Gümligen, die Erneuerung des Aarebads in Muri oder der Bau der Aussenanlagen im Sportzentrum Füllerich in Gümligen.