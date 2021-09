Zürcher Filmmusiker am ZFF – Er vertonte die «Lindenstrasse» Der Zürcher Martin Skalsky ist Filmmusikkomponist und Regisseur. Dabei hat er einst ganz woanders angefangen. Susanne Kübler

Beim ZFF kommentiert Martin Skalsky live seine Filmmusik zu Peter Luisis «Princess». Foto: PD

Was ist Musikwissenschaft? «Ja, so etwas, äh, über, äh…» Über solche Satzanfänge kommen die Passanten, die für einen Präsentationsfilm des Musikwissenschaftlichen Institutes der Universität Zürich befragt wurden, kaum hinaus. Martin Skalsky, der den Film gedreht hat, hätte ihnen weiterhelfen können. Denn er ist selber Musikwissenschaftler – und als erfolgreicher Filmmusikkomponist und neuerdings auch Regisseur einer der erstaunlichsten Abgänger des Zürcher Studienganges.

Er sei «halt so reingerutscht» in die Filmwelt, sagt er beim Kaffee hinter dem Schneidepult. Da war eine Freundin, die eine Filmschule besuchte und seine Klavierimprovisationen grad passend fand. Da war die Möglichkeit, als Quereinsteiger an der Zürcher Hochschule der Künste Komposition zu studieren. Und da war schon immer die Faszination für den Film gewesen, «seit ich als Vierjähriger mit meinem Vater ‹Bambi› gesehen habe».