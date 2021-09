Kritischer Hausarzt in Thun – Er versucht den schwierigen Balanceakt Daniel Beutler ist die Corona-Impfung nicht ganz geheuer, doch von radikalen Skeptikern distanziert er sich. Gibt es die Mittelposition, die er vertreten möchte, überhaupt? Pia Scheidegger

Allgemeinmediziner Daniel Beutler in seiner Praxis im Bälliz, wo er keine Covid-Impfungen verabreicht. Foto: Franziska Rothenbühler

Daniel Beutler überlegt sich, ob er am Mittag einen kleinen Tisch vor seine Praxis in Thun stellen soll, um dort «seinen Dürüm zu essen». Denn seit der Einführung der Zertifikatspflicht kann der ungeimpfte Arzt nicht mehr ins Restaurant, ohne sich testen zu lassen. Beutler hat sich die «humorvolle» Aktion schon ausgemalt: Auf einem Schild neben ihm soll stehen: «Arzt zweiter Klasse».

Der Facharzt ­für Allgemeine Innere Medizin sitzt am Bürotisch in seinem Beratungszimmer. Er trägt ein blaues Hemd und ausgewaschene Jeans. Immer wieder fährt er sich mit beiden Händen gleichzeitig durch sein kurzes, graues Haar. Wenn der 59-Jährige von seiner Idee erzählt, bilden sich um seine Augen tiefe Lachfalten. Doch sobald er von der Corona-Impfung spricht, bleiben in seinem Gesicht nur leichte Linien zurück. Wird Beutler ernst, packt er die beiden Enden des Stethoskops, das er auf seinen Schultern trägt, obwohl er heute Abend keine Patienten mehr empfängt.