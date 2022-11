Grossspuriger Oligarch – Er versprach dem Fechten Millionen, jetzt gibt es 3600 Franken Alischer Usmanow hatte grosse Pläne für den Sport. Wenn am Freitag in Bern die neue Saison beginnt, ist der Russe von der Welt geächtet. Und seine Luftschlösser? Sind weg. Monica Schneider

Stimme für Putin vom Putin-Getreuen: Alischer Usmanow wählt bei der Präsidentschaftswahl 2018 den späteren Kriegstreiber. Foto: Alexander Nemenow (AFP)

Alles ist neu. Die Weltcup-Saison der Fechter, die heute Freitag in Bern beginnt. Die Mobiliar-Arena in Gümligen, welche die Wankdorfhalle in Bern als Austragungsort abgelöst hat. Der Name des Turniers, der offiziell kein Grand Prix mehr ist, sondern ganz einfach ein Weltcup. Das Schweizer Team, zu dem neben Leader Max Heinzer (35) und Routinier Lucas Malcotti (27) mehrere jüngere Fechter zählen. Und die Anzahl Teilnehmer: Erstmals wollen in der Schweiz über 300 Degenfechter um den Sieg im Einzel und Ruhm und Ehre kämpfen.