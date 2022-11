Streit landet vor Thuner Richterin – Er verprügelte sie, gefährdete aber nicht ihr Leben Liebe, Drogenkonsum, Streit: Ein Paar führte eine äusserst toxische Beziehung. So toxisch, dass der Mann bei einem handfesten Krach seine Ex-Partnerin fast vom Balkon stiess. Roger Probst

Zwischen dem Liebespaar kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen. (Themenbild) Foto: Urs Baptista

Es müssen sich an diesem Septemberabend 2020 in einer Thuner Wohnung dramatische Szenen abgespielt haben. Ein ehemaliges Liebespaar war heftigst in Streit geraten. Der stark betrunkene Mann war in Rage. Er wollte sich rächen, weil er kurz vorher – angeblich wegen seiner Ex-Freundin – verprügelt worden war. Er schlug der Frau mit der Faust ins Gesicht, stiess sie zu Boden, trat sie mit den Füssen in den Bauch. Dann packte er seine ehemalige Partnerin, drängte sie auf den Balkon, der sich rund neun Meter über einem Betonboden befand.