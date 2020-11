Zum Tod von Walter Rösli – Er vermarktete Bern noch ohne Instagram Walter Rösli, der frühere Tourismusdirektor von Bern, ist 85-jährig gestorben. Er hat die Stadt von 1985 bis 1997 an Fachmessen bekannt gemacht. Stefan Schnyder

Der ehemalige Berner Tourismusdirektor Walter Rösli zündet Anfang 2019 eine Pfeife an. Er starb Mitte November. Foto: Matthias Mast (Bärnerbär)

Als er Direktor von Bern Tourismus war, gab es noch keine Instagram-Influencer und keine Debatte über zu viel Tourismus. Walter Rösli war von 1985 bis 1997 der Chef von Bern Tourismus. Wie aus einer am Mittwoch publizierten Todesanzeige seiner Familie hervorgeht, ist er am 16. November im Alter von 85 Jahren gestorben.

Wie die «Berner Zeitung» (BZ) bei seiner vorzeitigen Pensionierung im Jahr 1997 schrieb, war es ihm ein Anliegen, dass die Touristen bei den Bernern willkommen sind. «Für den Tourismus ist gut, was für Bern gut ist», war sein Leitspruch. Ideen wie Japaner-Hochzeiten am Zytglogge oder ein Weltcup-Parallelslalom am Gurten hat er abgelehnt.