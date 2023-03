Mann in Thun verurteilt – Er verging sich während der Massage an ihr Ein Therapeut nutzte die Situation aus, als seine Klientin unbekleidet vor ihm lag: Er berührte mehrmals ihren Intimbereich. Dafür wurde er zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Janine Zürcher

Bei einer Massage kam der Therapeut der Frau viel zu nahe (Symbolbild). Foto: Manuela Matt

Wegen Schmerzen in der Hüfte war eine Frau beim Therapeuten in Behandlung. Als diese nach rund einem halben Dutzend Terminen gut anschlug, gingen die beiden einvernehmlich zur Massage über. Am Montag hatte das Regionalgericht Oberland zu klären, ob der Mann die Situation missbraucht und die Frau geschändet hat. Die heute 32-Jährige warf dem 52-Jährigen vor, sie während der Massage mehrmals im Intimbereich berührt zu haben.