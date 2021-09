Anschlag aufs Zuger Kantonsparlament – Er verdrängt den Tag des Attentats bis heute Am Montag ist es 20 Jahre her seit dem Zuger Attentat. Tino Jorio war damals Landschreiber: Kurzfristig habe der Anschlag eine grosse Wirkung auf das Zusammenspiel von Politik und Bevölkerung gehabt, sagt er. Langfristig eher nicht. Christian Zürcher , Philipp Loser

Tino Jorio sitzt beim Zuger Landsgemeindeplatz. Der ehemalige Landschreiber sagt: « Ich habe die Tür zum Herzen abgeschlossen, den Schlüssel in eine Besenkammer gelegt, diese abgeschlossen und den Schlüssel weggeworfen .» Foto: Samuel Schalch

Nichts.

Tino Jorio steht vor dem Zuger Regierungsgebäude und erzählt, was er fühlt: «Nichts. Tot. Roboter. Emotionslos. Selbstschutz.» In dieser Reihenfolge.

Jorio war bis 2011 Landschreiber in Zug, der verlängerte Arm des Regierungsrats. Als am 27. September 2001 Fritz Leibacher 14 Zuger Politikerinnen und Politiker tötete, sass Jorio im Saal. Er kommt häufig an diesem Gebäude mitten in der Stadt Zug vorbei, er wohnt ein paar Hundert Meter entfernt, der Ort aber lässt ihn kalt. «Ich habe den Tag bis heute verdrängt – und bin damit im Grossen und Ganzen gut gefahren», sagt der 71-Jährige.