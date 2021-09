Berufsalltag früher – Er trug das Fleisch noch mit der Hutte aus Ernst Eichenberger führte in der dritten Generation die Metzgerei am Viehmarktplatz in Langnau. Gelernt hat er den Beruf von der Pike auf. Dabei galt es auch Lehrgeld zu zahlen. Jacqueline Graber

Buchhaltung im Jahr 1936: Ernst Eichenberger zeigt das Kassabuch seiner Eltern. Foto: Marcel Bieri

«Wenn die Strasse vereist war, so bin ich jeweils neben dem Velotöffli hergerannt», erzählt Ernst Eichenberger. Einen Sturz hätte er sich nicht leisten können. Denn am Rücken trug er eine Hutte, diese war gefüllt mit Fleisch und Wurst. Jeden Samstag ging er auf Tour, «das gehörte zur Arbeit des Stifts». Ebenso im Vorfeld die Aufnahme der Bestellungen. So fuhr er jeweils am späteren Freitagnachmittag von Kirchberg nach Bütikofen, ging von Tür zu Tür und nahm Kundenwünsche auf.

«Beim Austragen am Samstag beeilte ich mich immer», erinnert sich der heute 75-Jährige. Denn nach der Rückkehr musste er die Kühlräume reinigen. Und nicht selten sei dem Lehrmeister noch eine weitere Arbeit in den Sinn gekommen. Dann konnte Ernst Eichenberger nicht am Nachmittag, sondern erst am frühen Abend von seinem Lehrbetrieb in Kirchberg heim nach Langnau fahren. Dort führte seine Mutter in der zweiten Generation die Metzgerei Eichenberger am Viehmarktplatz. Sein Vater war gestorben, als der Junge 12 Jahre alt war.