Ausstellung in Langenthal – Er transferiert digitale Kunst in die reale Welt Mario Rothenbühler stellt seine Werke im einstigen Möbelhaus Anliker aus. Der Künstler hält Emotionen in 3-D-Bildern fest. Brigitte Meier

Mario Rothenbühler kreiert Kunst aus etwas, das man normalerweise nicht sieht. Im Hintergrund sein Werk «Trillion». Foto: Marcel Bieri

Ein kleiner Raum im Erdgeschoss des ehemaligen Geschäftshauses Anliker. Die Wände könnten einen Anstrich brauchen, und auch der Boden ist in die Jahre gekommen. Gleichzeitig ein reizvoller Kontrast zu den ausgestellten Bildern von Mario Rothenbühler: «Mir gefiel die Idee, in dem ‹abgerockten› Raum meine digitale Kunst zu präsentieren.» Als unbekannter Künstler schätze er die Chance, hier in Langenthal ausstellen zu können.

Blickfang der Ausstellung ist das «Trillion» mit 178 Zentimeter Durchmesser. Eine Disc in Lichtstrahl-Laserbelichtung mit Ringen in schillernden Farben. Mario Rothenbühler weiss nicht, wie lange er daran gearbeitet hat: «Da ich meine Kunst nebenberuflich ausübe, kann ich ohne jeden Zeitdruck wirken, experimentieren, verwerfen und feilen. Das ist ein schönes Gefühl.»