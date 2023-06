Schwinger Adrian Walther – Er trainierte wie ein Profi – und erntete dafür Kritik Erst 21, gehört der Berner bereits zu den meistbeachteten Figuren im Sägemehl. Er verrät, warum er sich mit Essen vollstopfen muss – und weshalb es für ihn nur die totale Attacke gibt. Philipp Rindlisbacher

Fokussiert: Je grösser die Bühne, desto besser schwingt der Berner Adrian Walther. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Würde man «Abteilung Attacke» nicht mit Bayern-Legende Uli Hoeness verbinden, dann wäre Adrian Walther eine passende Alternative. Sobald der Berner im Sägemehl auftaucht, geht die Post ab. Walther gehört zu jenen Akteuren, die besonders offensiv zu Werke gehen, immer das Resultat anstreben, unabhängig von Gegner oder Festverlauf. In der vergangenen Saison gewann er von seinen 68 Gängen an Kranzfesten deren 46, lediglich acht endeten mit einem Gestellten – eine solche Quote findet sich bei kaum einem Konkurrenten.