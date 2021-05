NHL-Stürmer Philipp Kuraschew – Er träumte von der WM mit den Russen – nun spielt er gegen sie Philipp Kuraschew war vernarrt in die «Sbornaja». Am Samstag will er sie mit Nico Hischier narren. Das Duo harmonierte bereits zu Juniorenzeiten in Bern. Reto Kirchhofer

Der Schweizer Stürmer Philipp Kuraschew trifft am Samstag auf seine Jugendliebe. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Als Philipp Kuraschew Mitte Januar sein NHL-Debüt für Chicago gibt, schickt ihm sein früherer Trainer Andreas Trauffer ein Bild eines alten Fragebogens. Kuraschew füllte ihn aus, als er 12 Jahre alt war und im Nachwuchs des SC Bern spielte. Bei der Frage nach dem grössten Ziel schrieb er: «In der NHL spielen – und für die russische Nationalmannschaft.»

9 Jahre später spielt Kuraschew in der NHL – und er wird am Samstag an der WM in Riga auch mit Russlands Nationalteam auf dem Eis stehen. Aber als Gegner.

Kuraschew sagt, Trainer Patrick Fischer habe ihn wegen dieses Fragebogens bereits aufgezogen. «Aber hey: Ich war 12, hatte keine Ahnung, wie meine Karriere verlaufen wird.» Stolz sei er, für die Schweiz zu spielen. Der Stürmer wiederholt das dreimal, als müsse er sich rechtfertigen. Muss er nicht.