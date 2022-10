Dämpfer für Langnau – Er spielt nun mit einem Stück Hüftknochen im Nacken Die SCL Tigers unterliegen Ambri 3:5. Aber Verteidiger Anthony Huguenin feiert in der Leventina nach monatelanger Leidenszeit einen kleinen Sieg. Marco Oppliger

Zurück auf dem Eis: Zehn Monate lang war Anthony Huguenin (Mitte) zum Zuschauen gezwungen, in Ambri darf er erstmals wieder für die SCL Tigers spielen. Foto: Michela Locatelli (Freshfocus)

Am 14. Januar spielen die SCL Tigers in Genf. Und diese Partie bleibt in zweierlei Hinsicht in Erinnerung. Die 1:5-Niederlage ist des Schlechten zu viel, am nächsten Tag muss Trainer Jason O’Leary seinen Posten räumen. Und: Für Anthony Huguenin handelt es sich um den letzten Ernstkampf – für volle zehn Monate. Erst am Samstag in Ambri kehrt der Verteidiger wieder ins Team zurück.