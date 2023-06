Nachfolge im Aussendepartement – Er soll neuer Schweizer Chefdiplomat werden Aussenminister Cassis will den erfahrenen Diplomaten Alexandre Fasel aus der Versenkung holen. Der Bundesrat entscheidet heute. Wird er nach Livia Leu auch EU-Chefunterhändler? Beni Gafner Markus Häfliger UPDATE FOLGT

Seine Ernennung ist pikant, weil er vor zweieinhalb Jahren EDA-intern zunächst auf ein Nebengleis abgeschoben wurde: Botschafter Alexandre Fasel. Foto: Keystone

An seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien soll der Bundesrat heute den wichtigsten vakanten Posten in der Bundesverwaltung neu besetzen: den Staatssekretär im Aussendepartement (EDA).

Wie diese Zeitung aus zwei zuverlässigen Quellen erfahren hat, schlägt Aussenminister Ignazio Cassis seinen Kolleginnen und Kollegen einen alten Hasen vor: Alexandre Fasel soll Nachfolger von Livia Leu werden, die ihren Posten als EU-Chefunterhändlerin nach zweieinhalb Jahren verlässt und neu Botschafterin in Berlin wird. Ob Fasel – so wie Leu – gleichzeitig Chefunterhändler mit der EU wird, war zunächst nicht klar.

Bester Schweizer Brexit-Kenner

Fasel, 1961 in Freiburg geboren, ist einer der erfahrensten Schweizer Diplomaten. Er war unter anderem persönlicher Mitarbeiter von Aussenminister Flavio Cotti (CVP), war dann später unter anderem Botschafter bei der UNO in Genf. Später war er – während des Brexit – als Missionschef in London. Fasel ist damit in der Schweiz der mutmasslich beste Kenner des Brexit und seiner Folgen, ein Dossier, das auch die Schweizer Beziehungen zur EU stark beeinflusst. (Lesen Sie dazu: Grossbritannien sucht den Schulterschluss mit der Schweiz)

Anfang der Nullerjahre hatte Fasel beim EDA einen mehrjährigen unbezahlten Urlaub bezogen, für einen Abstecher in die Privatwirtschaft. Bei der Credit Suisse war er Chef Formel-1-Sponsoring und damit zuständig für das damalige Schweizer Team Sauber-Petronas. In seiner Jugend hatte Fasel die Rennschule Elf absolviert und drehte selber Runden auf der Piste von Magny-Cours.

Fasels Ernennung ist pikant, weil er vor zweieinhalb Jahren EDA-intern zunächst auf ein Nebengleis abgeschoben wurde. Eigentlich wollte Fasel damals Botschafter in Brüssel werden und war EDA-intern auch dafür vorgesehen, kam dann aber doch nicht zum Zuge. Stattdessen machte Cassis ihn zum Sonderbeauftragten des Bundes für Wissenschaftsdiplomatie in Genf – ein Job, der damals extra neu geschaffen wurde.

Nun, nur zweieinhalb Jahre nach seiner damaligen Nichtberücksichtigung für Brüssel, soll Fasel also zur Nummer zwei der Schweizer Diplomatie aufsteigen.

Update folgt.



Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen. Mehr Infos Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

Fehler gefunden?Jetzt melden.