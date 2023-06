Survival-Rekordversuch – Er will 60 Tage allein auf einem Felsen im Meer ausharren Warum sitzt Chris Cameron auf Rockall, einem unbewohnbaren Gestein im Atlantik? Weil der Schotte der Welt beweisen möchte, dass er es so lange dort aushält wie niemand sonst. Peter Nonnenmacher aus London

Nicht nur die Möwen staunen: Cameron auf Rockall Foto: MPV Hirta

Auf einem Felsen im Atlantik sitzt ein Schotte und wartet darauf, dass die Zeit vergeht – um so einen neuen Rekord aufzustellen. Offiziell dient der Solo-Akt Chris «Cam» Camerons ­einem wohltätigen Zweck: Spenden werden für Wohltätigkeitsverbände der britischen Kriegsmarine und der Armee erbeten.

Aber der 53-Jährige, der sich auf dem unwirtlichen, guanoüberzogenen Felsen Rockall in einer «Überlebenskapsel» festgesetzt hat und hofft, nicht von Wind und Wogen in den Atlantik gefegt zu werden, will offenbar vor allem Durchhaltewillen demonstrieren. Warum sonst hätte er geplant, 60 Tage allein auf diesem öden Gestein zu verbringen, das nur 17 Meter steil aus dem Meer ragt und an dem es für ein menschliches Wesen kaum einen Halt gibt? Und das Hunderte Meilen fernab der Küsten Irlands und Schottlands?

Schon auf den Felsen zu klettern, was Cameron Ende Mai tat, war ein Kraftakt: Ein befreundeter Bergsteiger, der ihm helfen sollte, Seile an den Klippen zu befestigen, rutschte zweimal ab und plumpste ins Meer. Inzwischen sind dieser Helfer und ein zweiter, ein Militärfunker, mit dem Boot nach Schottland zurückgekehrt, damit Cameron allein ruhmreich auf Rockall campieren kann – allein mit den Möwen, versteht sich, die über ihm beunruhigt ihre Kreise ziehen.

Für die Stürme, die in den nächsten Tagen zu erwarten sind, ist ein Eisenring ins Gestein eingelassen worden, an dem sich Cameron – ein Ex-Soldat und Truppenausbilder – notfalls festketten kann. Solange das Wetter es erlaubt, hält er Kontakt mit seinen Fans, die das nasskalte Abenteuer neugierig verfolgen. Oder er teilt der Familie seine täglichen Beobachtungen mit.

Nicht allen gefällt die Aktion

Der erste Rockall-Camper ist ­Cameron beileibe nicht. Seit der Royal-Navy-Offizier ­Basil Hall 1811 mit seiner Mannschaft vom Kriegsschiff HMS Endymion auf den Felsen kletterte, sind Besucher in den Annalen verzeichnet. Zu besonders viel Aufsehen brachten es 1997 drei Greenpeace-Demonstranten, die aus Protest gegen geplante Ölbohrungen 42 Tage auf Rockall verbrachten, mit ausgerollten Bannern und zu viel Publizität.

Harrten 42 Tage auf Rockall aus: die drei Greenpeace-Aktivisten. Foto: Keystone

Zuletzt sass 2014 ein Vermessungsingenieur aus Edinburgh 45 Tage lang auf Rockall. Er ­hatte 60 Tage bleiben wollen, aber seine Vorräte spülte ein Sturm ins Meer. Nun hofft Chris Cameron, seinerseits auf den 60-Tage-­Rekord zu kommen. Vorgesehen ist, dass ihn seine Helfer um den 20. Juli per Jacht und mit robusten Schlauchbooten abholen – falls das Wetter es zulässt.

Nicht überall wird Cameron gefeiert. Den Iren und den Isländern sind Leute wie er ein ­ewiges Ärgernis. Seit die Briten die ­Insel 1955 frech annektierten, um sich zusätzliche ­Fischgründe und mineralienhaltige Meeresböden anzueignen, wird ihnen das Recht auf Rockall von Dublin und ­Reykjavik bestritten. Für die Briten war die Einverleibung Rock­alls, wie die Londoner «Times» schmunzelt, die «letzte territoriale Erweiterung» des Empire.

Die Briten kennen Rockall vom Wetterbericht für die Schifffahrt. Was Cameron wohl an seinen Vater erinnert, der selbst Kapitän zur See war. Er wolle, so Cameron, mit seiner Aktion an das Schicksal all derer erinnern, «die fernab ihrer Familien ihre Pflicht tun, oft in schwierigen Situationen». Seine Frau Nicola meint, ihr Mann habe offenbar «dieses Bedürfnis, sich etwas zu beweisen». Und sie fügt an: «Ich wollte, er hätte sich stattdessen einen Sportwagen gekauft.»

