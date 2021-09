Wahlen in Oberdiessbach – Er sieht das Wachstum positiv Stephan Hänsenberger ist seit bald vier Jahren im Gemeinderat – nun will der Freisinnige das Präsidium. Er will sich für das Wachstum der Gemeinde und für junge Arbeitskräfte einsetzen. Janine Zürcher

Stephan Hänsenberger (FDP) kandidiert für das Gemeindepräsidium in Oberdiessbach. Foto: Patric Spahni

«Persönlich bringe ich alles mit, was es braucht, um Gemeindepräsident von Oberdiessbach zu werden», sagt Stephan Hänsenberger (FDP) selbstbewusst. Vor vier Jahren waren viele Stimmberechtigte ebenfalls dieser Meinung: Als politischer Neueinsteiger verpasste er es nur knapp, sich gegen den arrivierten Niklaus Hadorn (SVP) in der Wahl ums Gemeindepräsidium durchzusetzen. 31 Stimmen trennten die beiden Kandidaten.

Nun will es Hänsenberger erneut wissen. In seinen Mandaten und Vorstandsfunktionen trage er in der Deutsch- und Westschweiz die Mitverantwortung für über 1500 Mitarbeitende: «Im Bereich Berufs- und Führungserfahrung scheint mir die Lage klar.»