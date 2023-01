Designierter GGR-Präsident – Er setzt seiner Polit-Laufbahn die Krone auf Turnusgemäss steht am Freitag Hansruedi Maurer (SVP) zur Wahl als Präsident des Grossen Gemeinderates Steffisburg. Ein Höhepunkt für den stillen Schaffer. Marco Zysset

Hans Rudolf Maurer ist Dachdecker und Spengler aus Leidenschaft. Am 27. Januar soll der SVP-Politiker zum Präsidenten des Grossen Gemeinderates gewählt werden. Foto: Patric Spahni

Mit stoischer Ruhe folgt Hansruedi Maurer den Anweisungen des Fotografen: Abzugshaube aufsetzen, Abzugshaube wieder abnehmen. Mal vor der Werkbank, dann hinter der Werkbank. Mal ernst, mal mit einem Lachen auf dem Gesicht. Wenn das Posieren für die Zeitung nicht seine Lieblingsdisziplin ist: Wenn es um Dächer und deren Aufbauten geht, ist der Steffisburger SVP-Politiker in seinem Element. Eigentlich sein ganzes Leben lang schon. «Schon während der Schulzeit durfte ich meinen Vater zur Arbeit begleiten», erinnert sich Maurer. «Nach der Schnupperlehre in der achten Klasse war bald klar, dass ich auch Dachdecker werde.» So wie schon der Vater und Grossvater. Und mittlerweile auch der Sohn von Hansruedi Maurer.