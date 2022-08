Olympiabronzegewinner Noè Ponti – Er schwimmt nicht, er schwebt Der Tessiner ist einer der begnadetsten Schwimmer der Welt und steht für den Aufschwung in der Schweiz. Vor der EM in Rom kämpft er aber mit den Folgen von Corona. Christof Gertsch

Noè Ponti vor seinem Trainingsbecken in Tenero: Nach einem kurzen Abstecher in die USA ist der Olympiamedaillengewinner zurück im Tessin und bereitet sich auf die EM vor. Foto: Claudio Bader

Mit der Stoppuhr in der Hand geht Massimo Meloni am Beckenrand auf und ab, ruft seinem Schwimmer im Wasser Zeiten zu und murmelt Flüche vor sich her.