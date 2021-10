Regionalgericht verurteilt Mann – Er schröpfte das Thuner Sozialamt Über 60’000 Franken an Sozialleistungen erschlich sich ein Mann von der Stadt Thun. Um sie zu erhalten, fälschte er seine Lohnabrechnungen. Janine Zürcher

Das Regionalgericht Oberland in Thun. Foto: 20min / Simon Glauser

Die Stadt Thun hat einen Mann angezeigt, der über Jahre hinweg zu hohe Sozialleistungen bezogen hat. Am Dienstag hatte sich der 50-Jährige deshalb vor Gericht zu verantworten.

Der Mann arbeitet, auch heute noch, als Handwerker in einem Betrieb in der Region Thun. Sein Lohn wird ihm jeweils bar ausbezahlt. Zwischen April 2015 und Dezember 2019 fälschte er am Computer seine Lohnabrechnungen und trug dort einen geringeren Betrag ein, als er tatsächlich vom Arbeitgeber erhalten hatte. Diese frisierten Abrechnungen reichte er bei der Abteilung Soziales der Stadt Thun ein.