Solothurner Literaturtage – Er schreibt mit den Ohren Claudio Landolt hat einen Berg vertont und dazu Prosaminiaturen geschrieben. Jetzt tritt der Glarner Klangkünstler an den Solothurner Literaturtagen auf. Nora Zukker

Claudio Landolt am Fuss des Vorderglärnisch, den er musikalisch und lyrisch porträtiert hat. Foto: Karim Patwa

«Wie klingt der Berg?» Wir stehen vor dem Vorderglärnisch im Schnee. Ein beeindruckendes Massiv aus aufgeschichteten Kalksteinen und innen hohl. Claudio Landolt sagt, wenn man ganz genau hinschaue, seien die Felsschichten eigentlich Tonbänder. «Das Magnetband liegt schon da», lacht er. Damit war für den Musiker und Kulturpublizisten klar, dass man einen Berg durchaus vertonen kann.

Landolt studierte an der Zürcher Hochschule der Künste elektroakustische Komposition. Mit Richtmikrofonen, sogenannten Spionagemikrofonen, hat er seine Forschung am Berg begonnen. «Damit war die Distanz bis an die Felsen aber noch zu gross, also habe ich selber Kontaktmikrofone gelötet und Equipment bestellt, um elektromagnetische Felder aufzunehmen. Das ist spannend für Aufnahmen in der Stadt, wo alles erwartungsgemäss klingt. Aber am Stein? Das ist das Letzte, bei dem man denkt, es würde klingen. Trotzdem bin ich an den Berg, und auf dem Gipfel wurde ich dann selber zur Antenne.»