Im psychischen Wahn – Er schoss beinahe auf den Nachbarn – wegen dessen Mikrowelle Ein Mann forderte seinen Nachbarn mit geladener Waffe auf, der Mikrowelle den Stecker zu ziehen. Nun stand er in Burgdorf vor Gericht. Regina Schneeberger

Mit einem Revolver zielte der Mann auf sein Opfer – bis sich ein Schuss löste (Symbolbild). Foto: Getty Images

Gibt es Streit in der Nachbarschaft, geht es oftmals um banale Dinge. Etwa um laute Musik, schreiende Kinder oder einen rauchenden Grill. In diesem besonderen Fall, der sich in einem Dorf im Oberaargau ereignete, ging es um ein simples Küchengerät. Eine Mikrowelle.