Zum Tod von Ulrich Bremi – «Er schaute lieber dazu, dass die Sache gut läuft» Mit Respekt und Sympathie erinnern sich Parteikollegen, Kontrahenten und Beobachter an Ulrich Bremi. Jean-Martin Büttner

Ulrich Bremi, aufgenommen am 31. Oktober 1991 im Bundeshaus in Bern. Foto: Karl-Heinz Hug (Keystone)

Pascal Couchepin, ehemaliger Bundesrat, FDP

« Ich habe ihn stets als ausgesprochen korrekt und hilfsbereit erlebt »: Der Alt-Bundesrat Pascal Couchepin während des Lucerne Festival 2018. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

«Als ich 1979 in den Nationalrat kam, gehörte er schon zu den Herren, die bestimmten. Je besser ich ihn kannte, desto mehr andere Seiten an ihm nahm ich wahr, allen voran seine Menschlichkeit. Diese merkte man schon der Würde und Eleganz an, mit denen er seine Fraktion führte und als Bundesratskandidat unterlag. Ich habe ihn stets als ausgesprochen korrekt und hilfsbereit erlebt. Das letzte Mal sah ich ihn an seinem 90. Geburtstag vor einem Jahr. Am meisten hatte ihn der Tod seiner Frau Anja getroffen, eine warmherzige, überaus kreative Person. Es war offensichtlich, dass hier ein glückliches Paar zusammenlebte.