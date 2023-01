Geschichten von Chlöisu Friedli – Er schaut der Welt zu, wie sie ohne ihn fertig wird Kobolde und Elfen waren für ihn real: Ein Geschichtenband des jung verstorbenen Berner Bluespianisten Chlöisu Friedli wird nach 30 Jahren wieder aufgelegt. Alexander Sury

«Wohäre geisch?» heisst seine CD: Im Alter von 32 Jahren beendete Chlöisu Friedli seinen Lebensweg auf einer Bahnschiene hinter der Waldau. Foto: Sylvia Vananderoye

Ein Mann namens H. M. hat fluchtartig seine Wohnung verlassen, aber die Verfolger sind ihm dicht auf den Fersen und holen ihn schliesslich am Waldrand ein. «Es waren Briefmarken. Sie schnitten ihm den Weg ab und umkreisten ihn.» Binnen Minuten ist sein ganzer Körper mit Briefmarken beklebt. Als er aus der Ohnmacht erwacht, wird er in einem hell erleuchteten Raum in die Höhe gehoben: «Er sah zu, wie sie ihn unter die Walze einer Frankiermaschine schoben. Er verlor das Bewusstsein. Dieses Mal sollte er nicht mehr erwachen.»