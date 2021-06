Film-Highlights der Woche – Er sass unschuldig in Guantanamo «The Mauritanian» basiert auf dem Buch eines Guantanamo-Häftlings. Dazu empfehlen wir Anthony Hopkins in einer Oscar-Rolle und ein Drama aus Lesotho. Matthias Lerf , Hans Jürg Zinsli , Pascal Blum , Gregor Schenker , Philippe Zweifel

«The Mauritanian» erzählt von Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim), der von den USA als Terrorist gefangen gehalten wurde. Foto: Impuls Movies

The Mauritanian

Drama von Kevin Macdonald, USA/GB 2020, 130 Min.

Der junge Mann hat in Deutschland studiert, aber jetzt ist er zurück in seiner Heimat Mauretanien und nimmt an einer Hochzeit teil. Plötzlich steht die Polizei vor der Tür, sie will ihn mitnehmen, nur kurz, für ein Verhör auf dem Posten. Er wird seine Heimat fast 15 Jahre lang nicht mehr sehen.

«The Mauritanian» basiert auf dem Tagebuch von Mohamedou Ould Slahi, das dieser als Häftling in Guantanamo geschrieben hat. Ihm wurden Verbindungen zu den Attentätern vom 11. September 2001 vorgeworfen. Gespielt wird er von Tahar Rahim, einem französischen Schauspieler, der gerade auch als Hippie-Mörder in der Serie «The Serpent» für Furore sorgt. Seine Anwältin ist Jodie Foster mit einem ihrer in letzter Zeit selten gewordenen Leinwandauftritte, das Trio wird von Benedict Cumberbatch als Ankläger komplettiert.

Exquisite Schauspielkunst also, inszeniert vom britischen Regisseur Kevin Macdonald («The Last King of Scotland»). Er erzählt die Geschichte als sehr realistischen Thriller mit fast dokumentarischen Passagen. Aber auch Unerwartetes kommt zur Sprache: Zum Beispiel, dass sich der Guantanamo-Gefangene während seiner langen Haft ungefähr 80-mal «The Big Lebowski» ansah. Man soll sich jedoch nicht täuschen lassen – es ist eine Leidensgeschichte. Das Erstaunliche dabei: Der echte Mohamedou, den es am Schluss in dokumentarischen Aufnahmen zu sehen gibt, hat allen verziehen. Auch seinen Folterern. (ml)

The Father

Drama von Florian Zeller, GB/F 2020, 98 Min.

Klar, da ist viel Theatrales drin, aber wie Regisseur Florian Zeller sein eigenes Bühnenstück zum Film verarbeitet hat, zeugt von meisterlicher Verrätselung: Der demenzkranke Anthony (Anthony Hopkins) will seine komfortable Londoner Wohnung nicht verlassen, eine Pflegerin möchte er auch nicht. Aber dann steht plötzlich ein Mann in der Stube und behauptet, dass Anthonys Tochter (Olivia Colman) seit zehn Jahren seine Ehefrau sei. Die Verwirrung nimmt überhand – bei Anthony und beim Zuschauer, denn Regisseur Zeller erzählt konsequent aus der Perspektive seiner Hauptfigur.

Und Hopkins? Um dessen Qualitäten weiss man ja seit seinem oscargekrönten Auftritt in «Silence of the Lambs» vor drei Jahrzehnten. Für «The Father» hat er nun im Alter von 83 Jahren seinen zweiten Oscar erhalten – als charmanter, boshafter und verletzlicher Senior, der ohne Kontrolle auf sein Ende zugleitet. (zas)

This Is Not a Burial, It’s a Resurrection

Drama von Lemohang Jeremiah Mosese, Lesotho 2019, 120 Min.

Was für eine Pracht, ist es ein Traum aus einer anderen Welt? Die Geschichte von der lebensmüden Witwe (Mary Twala Mhlongo), die sich zum Kampf entschliesst, nachdem sie erfährt, dass ihr Dorf wegen eines Staudamms umsiedeln muss, spielt im gebirgigen Königreich Lesotho im südlichen Afrika. Die Region ist tatsächlich eine essenzielle Wasserquelle, und die Bewohner im Hochland werden wirklich zugunsten des Fortschritts vertrieben. Gedreht wurde in schwierigem Gelände ohne Strassenzugänge, belohnt wird das mit gewaltigen Szenerien: Aufs Eindrücklichste findet hier ein Manifest der Menschenwürde seine Form in der hypnotischen Wucht der Bilder. (blu)

Ragnarok

Fantasyserie von Adam Price, Dänemark/Norwegen, 2 Staffeln

Das Marvel-Studio nimmt sich ja schon seit längerem der nordischen Mythologie an, zum Beispiel mit Chris Hemsworth als hammerschwingendem Thor. Die Götter aus Asgard haben halt auch viel zu bieten, ausserdem sind sie im Vergleich zu ihren griechischen Pendants weniger bekannt. Das hat sich wohl auch Netflix überlegt und in einem norwegischen Kaff eine Coming-of-Age-Geschichte angesiedelt, in der ein Teenager sich als Gott (Thor?) entpuppt. Das war Ende der zweiten Staffel von «Ragnarok», nun gehts weiter. Die Gegner des Jungen sind die Mitglieder einer mächtigen Ortsfamilie, die den Riesen entstammt. Gut möglich, dass sich nun des Teenagers Emo-Bruder als Loki herausstellt. Natürlich ist das alles ein bisschen formelhaft, aber «Ragnaroks» Götterkrieg auf dem Dorf überzeugt als grosser Spass mit wild-romantischer Scandi-Landschaft. (phz)

Auf Netflix

Hysterical or Naive

Dokumentarfilm von San Keller, CH 2021, 30 Min.

Schwindelerregend: Der Berner Künstler San Keller hat eine Übersicht seiner Projekte der letzten fünf Jahre gemacht. Es ist eine Art Diashow mit Musik, Spoken Word, Interviewtext und eingestreuten Videoclips. Sehr wild und hypnotisch. Am Abend der Vorpremiere läuft der Film dreimal, Keller ist dabei anwesend. (ggs)

Mi 30.6., 21/22/23 Uhr, Riffraff

Wanda, mein Wunder

Drama von Bettina Oberli, CH 2020, 111 min.

Das Open-Air-Kino Bloom wird mit dem neuen Film von Bettina Oberli eröffnet, «Wanda, mein Wunder». Er handelt von einer polnischen Pflegerin (Agnieszka Grochowska), die von einer Zürcher Geldadelsfamilie nach Strich und Faden ausgenützt wird. Damit nicht genug, muss sie überdies dem bettlägerigen Patriarchen (André Jung) zur Verfügung stehen, worauf es bald Nachwuchs gibt. Da knirscht und kracht es im Familiengebälk – die Gattin (Marthe Keller) schnappt ein, der Sohn (Jacob Matschentz) gibt den romantischen Luftikus, und die Tochter (Birgit Minichmayr), die ihr Erbe in Gefahr sieht, reagiert hysterisch.

Regisseurin Bettina Oberli ist dabei schlau genug, den Film nicht zur moralischen Ausbeutungsparabel herunterzudimmen. Stattdessen arbeitet sie sich so tief in diesen Familienmorast hinein, dass sich am Ende kaum noch sagen lässt, wer hier von wem profitiert hat und warum. Die Vorstellung im Bloom findet in der Anwesenheit von Bettina Oberli statt. (zas)

Fr 25.6., 21.30 Uhr, Landesmuseum

