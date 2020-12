Inti Pestoni gewann mit seinem Team am Donnerstagabend gegen Zug.

Bevor ihr in der Verlängerung den Zusatzpunkt gewonnen habt, hattet ihr ein schwieriges letztes Drittel.

Ja, das stimmt. Nach zehn Tagen daheim in Quarantäne und nur zwei Tagen auf dem Eis wurde die Partie mit zunehmender Dauer immer härter. Wir haben versucht dagegenzuhalten, schade, dass wir das 1:1 hinnehmen mussten. Philip Wüthrich hat eine unglaubliche Leistung gezeigt. Wir waren sehr gut gestartet und spielten in den ersten beiden Dritteln wirklich gut. Wir haben auch versucht umzusetzen, was der neue Trainer von uns verlangt hatte.