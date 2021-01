Serie Freiwillige – Er repariert, was andere wegwerfen Roger Fleury haucht defekten Geräten neues Leben ein. Zusammen mit anderen Freiwilligen kämpft er im Repair-Café Thun gegen die Wegwerfgesellschaft. Godi Huber

Reparatur gelungen: Der Thuner Roger Fleury bringt einen 13 Jahre alten Laptop wieder zum Laufen. Foto: Godi Huber

Der Laptop auf dem Tisch von Roger Fleury galt vor 13 Jahren als Ferrari in der digitalen Welt. Heute hustet das robust gebaute Gerät schon bei einfachsten Aufgaben. Ein Dinosaurier also, längst ein Fall für den Entsorgungshof, würde der Laptop nicht auf dem Tisch von Roger Fleury stehen. Der Elektrotechniker ersetzt mit wenigen geübten Griffen die angejahrte Harddisk durch eine Festplatte der neuesten Generation. Und oh Wunder, der Laptop schnauft wie ein junges Pferd und ist bereit für neue Aufgaben.

Am Anfang ein Irrtum

Mit 77 Jahren ist Roger Fleury nicht mehr ganz jung, aber auch nicht zu alt für neue Trends. Im Jahr 2013 tappte er in Holland irrtümlich in ein Repair-Café. Die Idee begeisterte ihn derart, dass er nur wenige Monate später zu den Gründern der Repair-Cafés in Bern und Thun gehörte. Inzwischen gibt es diese Institution an mehreren 100 Orten in der ganzen Schweiz, Tendenz steigend. Unterstützt wird die Initiative unter anderem von der Stiftung für Konsumentenschutz.