Ein immenser Kraftakt beginnt – Dieser Worber will in 12 Tagen von Genf nach Nizza rennen Hansjörg Gostelis Versuch, gegen seine Grenzen anzurennen, entspricht einer Leistung von 24 Marathons. Ein Projekt nahe am Wahnsinn. Mathias Gottet

«Doch, doch, ich würde schon auch sagen, das ist verrückt», gibt Hansjörg Gosteli zu. Foto: Raphael Moser

Hansjörg Gosteli hat zwei Wesensarten in sich. Sitzt er am Küchentisch, redet er gemächlich. Seine Gedanken sind geordnet, sein Nervenkostüm ist passend ausgewählt für ein Galadinner. Vielleicht vertrauen ihm deshalb die Leute in Worb und der Region ihr Geld und ihre Zukunft an.

Schnürt Hansjörg Gosteli seine Sportschuhe, verschwindet der Treuhänder. Die Sicherheit löst sich in der Extremität auf. Kurz vor einem Ultra Trail Run genügt ein einziges falsches Wort. Dann beginnt er zu schnauzen.

Nun hat sich der Extremsportler aus Worb etwas vorgenommen, von dem seine Kollegen aus der Ultra-Trail-Run-Szene sagen: «Spinnst du eigentlich?» Hansjörg Gosteli will auf dem Fernwanderweg GR5 von Genf nach Nizza rennen. Ambitionierte Wanderer legen die 600 Kilometer lange Strecke und die 30’000 Höhenmeter in 36 Tagesetappen zurück. Hansjörg Gosteli möchte drei Mal schneller sein. Leistungsmässig entspricht dies zwei Marathons pro Tag. Zwölf Tage nacheinander.